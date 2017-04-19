كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مؤخراً الطلاب المشاركين والمتأهلين في مشروع تحدي القراءة على مستوى المنطقة ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني .
وأوضح مشرف النشاط الثقافي والمشرف على المشروع الأستاذ عبدالله الشهراني ، أن التكريم شمل الطلاب المتأهلين من تعليم المنطقة وهم : عبدالرحمن سعيد جلالة ، ونواف أحمد عياش ، وعلى محمد نازح ، والطالب المتأهل في المرحلة الماسية أحمد محمد الوالي ، وكذلك المشاركين في المشروع .
ولفت الشهراني إلى أن عدد الطلاب المشاركين في المشروع 500 طالب من 115 مدرسة ، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أتموا قراءة 50 كتاباً 55 طالباً من مدارس مختلفة .
يذكر أن “تحدي القراءة العربي” مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي.