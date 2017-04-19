شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان أمس ، انطلاق فعاليات مشروع توأمة مدارس التطوير ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وذلك بمقر مدرسة الزهراء الابتدائية .بأبها .
وأكد آل كركمان في كلمة له على أهمية تفعيل دور المدرسة في الشراكة المجتمعية ، والسعي لإيجاد بيئة جاذبة ، تعنى بتطوير وتحسين عمليات التعلم والتعليم ، معولا على قادة المدارس الدور الأكبر في هذا الخصوص .
من جهته أوضح مدير وحدة تطوير المدارس الأستاذ حسن العلكمي ، أن اللقاء تخلله تقديم أوراق عمل ، وحلق نقاش ، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف 41 مدرسة ، في حين تم تقسيم قادة المدراس إلى عدة مجموعات مزمنة .