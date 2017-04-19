انطلق صباح أمس بتعليم عسير البرنامج التدريبي ( إعداد المدرب الطلابيTOT-S ) ، الذي تنفذه إدارة النشاط الطلابي ” قسم البرامج العامة والتدريب ” ، بالمركز التدريبي الطلابي بمحافظة خميس مشيط والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، ويستهدف البرنامج المعلمون المرشحون للإشراف على أندية التدريب الطلابية بالمدارس .
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بعسير الأستاذ أحمد حاضر ، أن هذا البرنامج التدريبي يُعد أحد فعاليات مشروع توطين التدريب الطلابي بالمدارس الذي من خلاله يتم تأمين ثلاثة ركائز هامة بالمدرسة وهي إقامة نادي تدريبي طلابي ، وإيجاد مدرب مؤهل يشرف على هذا النادي ، وتصميم حقائب تدريبية احترافية تلبي احتياجات الطلاب الحياتية .
من جانبه أشار مدير قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي بإدارة النشاط الطلابي الأستاذ فواز الربيعي ، أن برنامج ” إعداد المدرب الطلابيTOT-S ” يهدف إلى تنمية قدرات المدربين في كفايات التدريب الطلابي الفعال ، مبيناً أنه شارك في البرنامج عدد من طلاب المدارس الثانوية بالمنطقة كمرحلة أولى .