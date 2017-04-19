برعاية رئيس مركز بني عمرو الأستاذ / سعيد بن عبدالرحمن الأحمري وبحضور مدير تعليم النماص الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم
انطلقت فعاليات برنامج صناع الأعمال وذلك بثانوية / زيد بن الخطاب ببني عمرو .وقد حضر اللقاء عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات التربويه ورجال الأعمال بالمنطقه , بدأت فعاليات البرنامج بافتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة أعقبه حفل خطابي تخلله أوبريتاً انشادياً وكلمة رجال الأعمال قدمها رجل الأعمال أ. علي حسن العمري ، بعد ذلك قدم قائد ثانوية زيد بن الخطاب الأستاذ / أحمد عبدالله القرني كلمة بهذه المناسبة بين فيها أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع لجنة التنمية الإجتماعية ببني عمرو وبدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ويهدف إلى توسيع مفهوم العمل والإنتاج عند الطلاب إضافة إلى اكتشاف مواهب وميول الطلاب وتوظيفها بالشكل المناسب .
بعد ذلك ألقى رئيس مركز بني عمرو كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لمدير تعليم النماص ولمنسوبي التعليم على هذه الجهود المباركة والتي سيكون لها الأثر بإذن الله على مستقبل أبنائنا الطلاب .
حضي هذا البرنامج بدعم كبير من قبل إدارة التعليم بالنماص ممثلة بقسم ( النشاط الطلابي ) وبدعم من مكتب التعليم ببني عمرو.
وأوضح مدير البرنامج الأستاذ خالد ضيف الله القرني أن هذا البرنامج يأتي لنشر ثقافة العمل الحر ولتأهيل الشباب على سوق العمل وبين أنه سيكون هناك أربع دورات مصاحبة للبرنامج تراعاها لجنة التنمية ببني عمرو , وفي الختام تم تكريم الراعي الرسمي وشركاء النجاح و المشاركين في البرنامج من قبل رئيس مركز بني عمرو ومدير التعليم بالنماص .