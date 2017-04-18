تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي وبحضور المدير العام للمنطقة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اللقاء العام بالمشرفين التربوين في المكاتب والإدارات والبالغ عددهم ٤٢٠ مشرف وذلك يوم الخميس ٢٣ / ٧ / ١٤٣٨ هـ. ويأتي اللقاء ضمن خطة إدارة الإشراف التربوي للعام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ وسيشمل اللقاء على كلمة مدير الإشراف التربوي عمر بن نايف الأحمدي و محاضرة الإشراف على التعلم للدكتور هاشم الصمداني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ورئيس قسم اللغة العربية صالح الزهراني وستعقبها ندوة مهارات بعنوان مهارات المشرف التربوي يديرها كلا من الدكتور مرضي الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والدكتور عبدالله الحارثي مدير مكتب شمال تعليم مكة والدكتور سعيد الغامدي مدير مكتب الجنوب والأستاذ فايز النفاعي رئيس قسم الرياضيات ثم سيطرح مدير إدارة الجودة الشاملة خالد الحازمي ورقة شاملة وضافية عن جائزة التميز ثم يعقد رئيس قسم العلوم عمر مغربي برنامجا مفتوحا مع المشرفين وسيختم اللقاء بكلمة للمدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وفتح الحوار بينه وبين المشرفين التربوين للوقوف على استفهاماتهم وأطروحاتهم ومقترحاتهم.
٤٢٠ مشرف تربوي في لقاء المشرفين بتعليم مكة المكرمة
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