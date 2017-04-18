افتتحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1438 فصلين للموهوبات في المتوسطة السادسة والخمسون للصف الأول متوسط والثانوية الثلاثون للصف الأول ثانوي.وقدرحبت الغامدي بالحضور، مقدمة بالغ شكرها لإدارة الموهوبات على الجهود الواضحة كما قدمت شكرها لقائدة الثانوية الثلاثون عبير عدنان، وقائدة المتوسطة السادسة والخمسون، مبدية افتخارها الشديد بالطالبات الموهوبات، منوهة عن جمال وقيمة هذه المشاريع الجبارة من قبلهن ، مبينة استحقاقهن لكل الجهود المبذولة ، داعية لهن بالتوفيق والنجاح وأن يحققن الآمال المعلقة بهن بإرادة الله بما يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠.
ومن جانبها قدمت مديرة إدارة الموهوبات د.ليلى الصاعدي كلمة شكرت فيها الجميع على حضور الافتتاح مخصصة شكرها لراعية الافتتاح مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنة الغامدي على حرصها واهتمامها الدائم، وكذلك قائدة الثانوية الثلاثون عبير عدنان ومنسقة الموهوبات بالمدرسة ندى المحمادي.
كما قدمت شكرها لمشرفة الموهوبات بالمدرسة الهام عبد الحافظ وكذلك قدمت الشكر لقائدة المتوسطة السادسة والخمسون نهى قدح ومنسقة الموهوبات بالمتوسطة إيمان باكريم والمشرفة بالمدرسة سهام العميري.
هذا وقد استهل برنامج الافتتاح بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها أنشودة ترحيبية بالحاضرات كما تم عرض تفصيلي من قبل الطالبات الموهوبات لشرح نظرية (تريز) والمبادئ التي احتوت عليها ، كذلك قدمن بعض الطالبات عرضا باللغة الانجليزية .
ومن جهتها قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي مع الضيفات الكريمات بافتتاح فصل الموهوبات معبرة عن بالغ سعادتها بجمال الفصل وما احتواه من أدوات تساعد الطالبة وتنمي فكرها .
كما تجولت بالمعرض المصاحب والمشاريع القيمة التي شمل عليها، مستمعة إلى شرح الطالبات لمشاريعهن، مثمنة جهودهن بهذا العطاء والإبداع العلمي من قبل الطالبات الموهوبات .
هذا وقد استهدف الافتتاح الطالبات مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين البالغ عددهم 19 عشر طالبة بالمتوسطة و10 طالبات بالثانوية، وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطالبات الموهوبات، حيث تم التدرج في تهيئة البيئة التعليمية لافتتاح مدارس للموهوبات.