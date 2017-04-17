تأهل 8 طلاب وطالبات من تعليم الطائف للمنافسة على تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى الوطن لمشروع تحدي القراءة العربي ” النسخة الثانية ” والتي ستقام بمدينة الرياض في 27 / 7 / 1438هـ ومن جهته هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني المرشحين والمرشحات للتصفيات النهائية على مستوى المملكة ، مثمنآ جهود اللجنة المركزية للمشروع ” بنين / بنات ” في تهيئة وتدريب الطلاب والطالبات على خوض التحدي ، والمنافسة للوصول إلى تصفيات المرحلة الختامية بدبي .
وقد جاءت أسماء المرشحين والمرشحات على النحو التالي :
أسماء الطلاب المرشحين لتصفيات المرحلة الثالثة :
الطالب : عبدالمحسن فهمي النجراني / ثانوية هوازن
الطالب : عبدالرحمن طارق الجمال / ثانوية شباب الفهد
الطالب : حسن ماجد القرشي / ابتدائية ابن قدامة
الطالبات المرشحات لتصفيات المرحلة الثالثة :
الطالبة : سمية مسعد الغامدي / المتوسطة السابعة بالطائف
الطالبة : منال خالد الحارثي / المتوسطة الثانية والعرون بالطائف
الطالبة : شذا باشا الطويرقي / الابتدائية السابعة بالطائف
الطالبة : أريام رسام البقمي / الابتدائية الأولى بتربة
الطالبة : غادة محمد أبو رزيرة / الثانوية الرابعة بالطائف .