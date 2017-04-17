دشنت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، أمس معرض الوسائل التعليمية ( من بيئتي أصنع وسيلتي ) وذلك ضمن مخرجات مشروع الوسيلة التعليمية تحت شعار ( همتنا في ظل رؤية مملكتنا) والمقام بمقر روضة أطياف التربية ، وذلك حضور مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة فوزية عزيز ومديرة مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة فريال السراح وعدد من رئيسات الأقسام والمشرفات بالمنطقة وقائدات ومعلمات الروضات بالمحافظة .
وأوضحت صاحبة الفكرة والمعدة للمشروع مشرفة رياض الأطفال الأستاذة زهوة القرني ، أن المبادرة تهدف إلى تصميم وسيلة تعليمية مناسبة لطفل الروضة تحقق الهدف من موضوع الوحدة التعليمية في منهج رياض الأطفال ، وتحقيق محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠م والتي تتمثل في الاعتزاز بالهوية الوطنية وبناء شخصيات الأطفال ، وأشارت إلى أن آلية المشروع ومراحله تم تعميمه على رياض الأطفال في المنطقة ، مشتملا على مسابقة لأفضل وسيلة تعليمية ، بعد تحكيمها من قبل مشرفات الصفوف الأولية والجودة ورياض الأطفال لتقييم الوسائل ،وتحديد المراكز الثلاثة الأولى ، مضيفة : أن صنع الوسيلة من خامات البيئة وإعادة تدويرها يسهل للطفل التعامل معها وتجربتها واكتشافها .
من جهتها نوهت آل مفرح في كلمة لها بالمشروع ، وأهميته ، مقدمة شكرها وتقديرها للقائمات عليه ، وكل من أسهم في إنجاحه .