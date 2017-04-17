وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بتمديد فترة استقبال ملفات المتقدمين لجائزة ” مميز ” للموظفين الإداريين والإداريات لهذا العام إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الموظفين والموظفات للتقدم للجائزة .
من جهته أشار أمين الجائزة الأستاذ أحمد معافا ، أن الإدارة قد أقرت آلية وضوابط الجائزة بهدف تقدير الجهود الإبداعية والابتكارية في مجال العمل الإداري ، والارتقاء بمستوى الأداء ، وتعزيز التوجه نحو تجويد العمل .