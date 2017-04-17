دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح اليوم ، مبادرة تعنى بالفنون التشكيلية تحت شعار ” ريشة عسيرية ” ، بحضور مديرات الإدارات التعليمية وعدد من المشرفات التربويات .
و أوضحت رئيسة القسم الفني بإدارة نشاط الطالبات الأستاذة صالحة الجرعي ، أن فكرة المبادرة جاءت لفسح المجال أمام الطالبات ليقدمن عملاً فنياً قيماً يجمع بين الأصالة والمعاصرة ، فيما تخلل تدشين المبادرة تكريم الطالبات الفائزات على مستوى منطقة عسير في المجالات الفنية المختلفة (الخط العربي والزخرفة الإسلامية ، الرسم والتصوير التشكيلي ، التصميم الفني ) ، والإشادة بالدور الفعال لمشرفات مكاتب التعليم منسقات البرامج الفنية ، والمدارس المشاركة في المرحلة الأولى من مبادرة ” ريشة عسيرية ” ، والمعلمات اللاتي أشرفن على المشروع في مرحلته الأولى ,عقب ذلك تجولت الحاضرات في أركان المعرض المصاحب للمبادرة وشاهدن محتوياته التي تضم لوحات فنية تمثل مشاركات الطالبات .