الطيران العمودي يُشارك في عملية الإخلاء الفرضية الـ 28 ألف على مستوى وزارة التعليم

المحتوى السابق المحتوى التالي يكرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة قائد مدرسة زمزم الابتدائية