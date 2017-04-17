وجهت وزارة التعليم من خلال تعميم أصدرته بإنهاء عقود جميع المعلمين المقيمين المتعاقدين في تخصص الرياضيات، مع نهاية العام الدراسي الحالي 1437/ 1438، وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأعلنت الوزارة اكتمال سعودة معلمي الرياضيات، مؤكدة إنهاء عقود الوافدين المتعاقدين في هذا التخصص مع إبلاغهم بذلك قبل نهاية العام الدراسي حسب الأنظمة والتعليمات، وذلك بعد تلقيها بيانات عن الخريجين السعوديين المتقدمين للوظائف التعليمية في تخصص الرياضيات وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على إحلال الخريجين السعوديين مكان المعلمين المتعاقدين، وفي إطار توفير فرص وظيفية للسعوديين من خريجي الجامعات.
وكانت الوزارة قد استثنت معلمي الرياضيات المقيمين من إنهاء خدماتهم، وقررت تجديد عقودهم عام 1434، بعدما بدأت تنفيذ خطتها لسعودة الوظائف التعليمية.
التعليم”: إنهاء عقود معلمي الرياضيات الوافدين وسعودة تخصصهم نهاية العام الدراسي الحالي
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
وجهت وزارة التعليم من خلال تعميم أصدرته بإنهاء عقود جميع المعلمين المقيمين المتعاقدين في تخصص الرياضيات، مع نهاية العام الدراسي الحالي 1437/ 1438، وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأعلنت الوزارة اكتمال سعودة معلمي الرياضيات، مؤكدة إنهاء عقود الوافدين المتعاقدين في هذا التخصص مع إبلاغهم بذلك قبل نهاية العام الدراسي حسب الأنظمة والتعليمات، وذلك بعد تلقيها بيانات عن الخريجين السعوديين المتقدمين للوظائف التعليمية في تخصص الرياضيات وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على إحلال الخريجين السعوديين مكان المعلمين المتعاقدين، وفي إطار توفير فرص وظيفية للسعوديين من خريجي الجامعات.
وجهت وزارة التعليم من خلال تعميم أصدرته بإنهاء عقود جميع المعلمين المقيمين المتعاقدين في تخصص الرياضيات، مع نهاية العام الدراسي الحالي 1437/ 1438، وذلك في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأعلنت الوزارة اكتمال سعودة معلمي الرياضيات، مؤكدة إنهاء عقود الوافدين المتعاقدين في هذا التخصص مع إبلاغهم بذلك قبل نهاية العام الدراسي حسب الأنظمة والتعليمات، وذلك بعد تلقيها بيانات عن الخريجين السعوديين المتقدمين للوظائف التعليمية في تخصص الرياضيات وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على إحلال الخريجين السعوديين مكان المعلمين المتعاقدين، وفي إطار توفير فرص وظيفية للسعوديين من خريجي الجامعات.
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