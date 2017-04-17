نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الجودة الشاملة اليوم الاثنين ٢٠ / ٧ /١٤٣٨
برنامجا تدريبيا لنشر ثقافة جائزة حمدان بن راشد
من إعداد منسقة الجائزة غزيل الثبيتي وبحضور مساعدة مدير إدارة الجودة الشاملة اعتدال البركاتي ومشرفات الجودة الشاملة. ويهدف البرنامج إلى التعريف بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومعاييرها وتمكين الميدان من تطبيقها، حيث جرى خلاله توضيح شروط التقديم لجائزة حمدان بن راشد وشرح الدليل التفسيري لفئة القيادة والمعلم والطالب وتطبيق عملي لفئة معلم فائق التمييز وقائد وطالب وتوضيح عملية التوثيق وضوابطه والرد على الاستفسارات حول الجائزة.
استهدف البرنامج جميع فئات الجائزة قيادة ومعلم وطالب فيما بلغ عدد الحاضرات ٢٣.
إدارة الجودة الشاملة تنشر ثقافة جائزة حمدان بن راشد في الميدان التربوي
إدارة الجودة الشاملة تنشر ثقافة جائزة حمدان بن راشد في الميدان التربوي
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الجودة الشاملة اليوم الاثنين ٢٠ / ٧ /١٤٣٨
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الجودة الشاملة اليوم الاثنين ٢٠ / ٧ /١٤٣٨
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