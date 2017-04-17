نيابة عن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي افتتاح ملتقى الإشراف التربوي السادس بمدارس شعاع المعرفة الأهلية صباح اليوم الاثنين الموافق: 20/ 7/ 1438هـ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومالك المدارس الدكتور أشرف محمد الشيخه، ومدير عام المدارس الدكتور محمد عيسى الشاعري وعدد من القيادات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة، وبحضور أكثر من 50 مشرف تربوي بالمدارس الأهلية من مكة وجدة والطائف.
وأعرب الدكتور طلال الحربي في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته باستمرارية هذا الملتقى المميز في نسخته السادسة، والذي يحمل في كل عام الجديد من الأفكار الإبداعية والبرامج التطويرية، مشيداً بالتعاون المثمر البناء الذي يشهده قطاع التعليم الأهلي في مكة المكرمة بين مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم مكة ومدارس التعليم الأهلي وملاكها.
وشكر مساعد المدير العام مدارس شعاع المعرفة لتبنيها هذا الملتقى خلال ست سنوات متتالية، وإخراجه دائماً بالمظهر اللائق إعداداً وتنظيماً مما كان له أبلغ الأثر في إثراء البرامج والمناشط التعليمية في قطاع التعليم الأهلي بالجديد والمفيد، كما أثنى الدكتور طلال على الدور الإيجابي الذي تضطلع به جامعة أم القرى ودعمها الدائم لملتقى المشرفين التربويين من خلال مشاركة الأكاديمين بمحاضراتهم القيمة التي تحمل الخبرات والأبحاث المفيدة المتجددة.
يُذكر أن هذا الملتقى يُعقد بمدارس شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة في عامه السادس خلال الفترة 20- 22/ 7/ 1438هـ، فيما يرعى الحفل الختامي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي يوم الأربعاء القادم 22/7 في تمام العاشرة صباحاً، حيث سيقوم بتكريم المشاركين في فعاليات الملتقى من المحاضرين والمشاركين والشركات الراعية.
بحضور أكثر من 50 مشرف تربوي
مساعد مدير تعليم مكة يفتتح ملتقى الإشراف التربوي السادس
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
نيابة عن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي افتتاح ملتقى الإشراف التربوي السادس بمدارس شعاع المعرفة الأهلية صباح اليوم الاثنين الموافق: 20/ 7/ 1438هـ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومالك المدارس الدكتور أشرف محمد الشيخه، ومدير عام المدارس الدكتور محمد عيسى الشاعري وعدد من القيادات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة، وبحضور أكثر من 50 مشرف تربوي بالمدارس الأهلية من مكة وجدة والطائف.
نيابة عن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي افتتاح ملتقى الإشراف التربوي السادس بمدارس شعاع المعرفة الأهلية صباح اليوم الاثنين الموافق: 20/ 7/ 1438هـ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومالك المدارس الدكتور أشرف محمد الشيخه، ومدير عام المدارس الدكتور محمد عيسى الشاعري وعدد من القيادات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة، وبحضور أكثر من 50 مشرف تربوي بالمدارس الأهلية من مكة وجدة والطائف.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=246637