افتتحت وكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا بنت عبدالعزيز العواد أمس “الاحد ” مشروع صناع الحياة للكفيفات والمتميزات” بالثانوية السابعة للبنات بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نجلاء الشامان وعدد من القيادات التربوية بتعليم تبوك بنات. كما قامت بزيارة لعدد من مدارس البنات شملت الابتدائية الخامسة والخمسون والسابعة تحفيظ والمتوسطة السابعة والعشرون ، حيث التقت الدكتورة العواد بقائدة ومعلمات المدارس كما التقت بعدد من الطالبات واطمأنت على سير العملية التعليمية ، معربة عن شكرها وتقديرها لهن على ماشاهدته من إنجازات . وأشارت الدكتورة العواد إلى أن وزارة التعليم تسعى جاهدة إلى التخلص من المباني المستأجره وفق خطة عمل مجدولة وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية جاذبه للطالبات . من جهة أخرى اجتمعت وكيل الوزارة الدكتورة هيا العواد بمديرات الإدارات بتعليم تبوك بنات حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم العمل التعليمي في المنطقة .
وكيل وزارة التعليم تفتتح صناع الحياة للكفيفات بتعليم تبوك
وكيل وزارة التعليم تفتتح صناع الحياة للكفيفات بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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