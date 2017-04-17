شارك قسم التوجيه والإرشاد (بنين- وبنات) بتعليم حفرالباطن مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إقامة المعرض التوعوي للأسرة عن أضرار المخدرات بمجمع المكان مول بحفرالباطن .
وقد اشتمل المعرض على جهود قسم التوجيه والإرشاد في التوعية والبرامج المنفذة كما اشتمل المعرض على الكثير من الرسومات والأعمال التي نفذها الطلاب وقد تم توزيع الهدايا على جميع الزائرين للمعرض.
وبين رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم حفرالباطن الأستاذ سامي الظفيري أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام بأسواق المكان مول وبأن القسم سيقدم من خلاله الإستشارات والفعاليات المنوعة للأهالي.
وكان مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري قد زار المعرض واطلع على ماحواه شاكراً للزملاء جهدهم الطيب فيما يقدمونه من خدمة مجتمعية لزوار المعرض .