بالتعاون مع شعبة التوعية الإسلامية بمكتب تعليم شرق الدمام أستضافت ثانوية سعيد بن جبير الأستاذ إبراهيم بن حسن الريمي، لتقديم محاضرة بعنوان “المسارعة في الخيرات” إستفاد منها جميع منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب. وتعد هذه المحاضرة أحد برامج مبادرة “إثراء” التي تضمنتها خطة التوعية الإسلامية الهادفة إلى نشر الوعي عند أبنائنا الطلاب والمعلمين.
ابتدأ الريمي لقاءه بسؤال الحضور عن سبب خلق الله للإنسان، ليستحضر المتلقي سبب خلق الله له، ويتيقن بأنه خلق لعبادة الله عز وجل، ويتأمل في أحوال حياته إن كانت تحقق الغاية من خلقه أم لا، ويصرف جميع جوارحه وأعماله لتحقيق هذه الغاية عن طريق المسارعة في الخيرات. وبين الريمي أن المنافسة والمسارعة الحقيقية بين الناس يجب أن تكون في فعل الطاعات وعمل الخيرات التي تقربنا من الله عز وجل، وليست بأمور الدنيا التي تبعدنا عن الغاية، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، والقصص الواقعية. مذكرا بجزاء المتسابقين والمتنافسين في الطاعات والخيرات في قوله تعالى: “والسابقون السابقون أولئك المقربون..” .
ثم عدد الريمي بعض الأفعال التي يجب أن نبادر ونسارع في فعلها، ومن أهمها الصلاة وضرورة المحافظة عليها، لمكانتها وصلاح بقية الأعمال أو فسادها مرتهن بها. وحث على المبادرة والمسارعة إلى التوبة ، وعدم التسويف أو القنوط من رحمة الله عز وجل، مهما كانت أخطاء الإنسان وذنوبه. وأكد على وجوب ترك الكسل والخمول والمسارعة في بذل الخير للغير والقيام بالأعمال التطوعية التي تنفع الناس وتطور بها الذات .وفي ختام المحاضرة التوعوية قدم قائد المدرسة أ.علي بن سفر العمري شكر وعرفان جميع منسوبي المدرسة للريمي، داعياً الله أن يكون ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة.