إفتتح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد أمبارك الزهراني صباح اليوم الأحد معرض “أحمي نفسي .. ليحيا وطني” في ثانوية الخليج بالدمام بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام بحضور عضو اللجنة الأستاذ سعود مسودي وعدد من مشرفي المكتب .
و بين قائد ثانوية الخليج بالدمام الأستاذ عبدالرحمن داموك الزهراني أن فكرة المعرض تستهدف طلاب المدرسة والذين يعتبرون لبنات أساسية في المجتمع وللمحافظة على هذه المكتسبات وتعزيز القيم لدى طلابنا ، وأيضاً التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه الإتجاهات والمعارف والمهارات اللازمة ، ليصبح قادراً على البناء والعطاء ، والمشاركة الفعلية في نهضة المملكة العربية السعودية ،لذلك جاء هذا المعرض والذي يأتي ضمن الشراكات المجتمعية مع لجنة التنمية الإجتماعية بوسط الدمام والذي يستهدف طلاب المدرسة خاصة ، موجهاً شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا المعرض من مدير المكتب والمشرفي وطاقم المدرسة من معلمين وطلاب في إنجاح المعرض .
كما تحدث مشرف الفعالية المرشد الطلابي بثانوية الخليج الأستاذ حامد العمري عن أن أهمية التوعية في الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال لأبناءنا الطلاب ولذلك قامت فكرة هذا المعرض ، لافتاً إلى أن الرسالة السليمة في تربية النشء الصالح الذين هم مواطنوا الغد ومستقبله الواعد ، الجديلا بالذكر أن المعرض اشتمل على العديد من الأركان المشاركة منها الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات “تعافي” ، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء” ، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببقيق ،وأيضاً جمعية منارات العطاء بالإضافة إلى ركن الأمن الفكري “فطن” ، والركن الطبي ، وغيرها من الأركان التي تستهدف الطلاب .كما نوه العمري بأن المعرض على مدى هذا الأسبوع ، وتشمل زيارات لطلاب مدارس القطاع بالتنسيق مع رائد النشاط بالمدرسة الأستاذ خالد الزهراني .