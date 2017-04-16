رعى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتوحد لعام 2017 م تحت عنوان” نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير” مساء الأحد 19/ 7/ 1438 بسوق الضيافة بمكة المكرمة،
والتي تستمر لمدة يومين.
وذلك بحضور مدير إدارة الترببة الخاصة الأستاذ عبد الله السلمي وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات والمعلمين والمعلمات ( بنين- بنات) وأولياء الأمور ومرتادي السوق.
وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم، فالسلام الملكي أداء مجموعة من طلاب وطالبان مدرسة نور الأمل، ثم قراءة جماعية لآية الكرسي لمجموعة من الطلاب والطالبات، فكلمة مدير التربية الخاصة الأستاذ عبد الله بن مرشود السلمي.
تلا ذلك كلمة راعي الحفل الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مدير عام التعليم بمنطقة المكرمة الذي بشر الحاضرين بوضع اللبنة الأولى لمشروع مدينة التربية الخاصة المتكاملة تقنيا وترفيهيا وتعليما ورعاية بمكة المكرمة، فيما أوضح أن هذا الاحتفال يأتي تذكيرا بأهمية هذه الفئة في المجتمع، وبواجبنا جميعا تجاه أطفال التوحد وما يستحقونه من رعاية واهتمام . ثم تفضل مدير التعليم بتكريم الرعاة والمشاركين في هذه الفاعلية العالمية. بعد ذلك بدأ الجانب التفاعلي والترفيهي الذي قدمته فرقة “جوك معانا الترفيهية”.
وتأتي هذه الفعالية بمشاركة العديد من الجهات التعليمية حيث شملت؛ جامعة أم القرى ومدارس الإنجاز والعلم النافع وطلائع الإيمان ونور الأمل والصدفة المكنونة الأهلية، وبرامج التوحد بمدرستي زمزم والإمام محمد بن سعود الابتدائية، وشركة نيو بوي العالمية، والمراكز الطبية المتخصصة ومركز النشاط الاجتماعي بالخضراء النسائي، وعدد من الشركات المنظمة، فيما حظيت المناسبة بالتغطية الإعلامية من وسائل الإعلام المختلفة والسوشل ميديا.