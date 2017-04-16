يرعى المدير العام للتعليم بجدة الاستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي يوم غد الاثنين إنطلاق فعاليات ملتقى إدارة الإشراف التربوي الثاني بنات تحت شعار ” معاً لتعليم واعد ” و المعرض التعليمي المصاحب للملتقى .
وأوضحت مديرة إدارة الاشراف التربوي بتعليم جدة ” بنات ” رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى سعاد ال منصور أن مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر ستشهد بحضور ومشاركة عدد كبير من المشرفات التربويات جلسات عرض الأبحاث العلمية والتجارب والمبادات التعليمية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ، واشارت إلى ان فعاليات الملتقى تتضمن إلى جانب المعرض المصاحب فعاليات أخرى متنوعة منها عرض ( ١٣) تجربة ومبادرة تعليمية بالاضافة الى تقديم (٢٠) بحثاً في مجالات عده منها المناهج وطرق تدريس ، التقنية في التعليم ، إدارة المعرفة ، وظائف الإدارة إلى الجانب الشراكة المجتمعية .