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تبدأ الإدارة العامة للتعليم بجدة في صرف اكثر من ١٨ مليون ريال مخصصات الميزانية التشغيلية لبندي المستلزمات التعليمية والنشاط لمدارس البنين والبنات والمخصصة للفصل الدراسي الثاني من هذا العام والفصل الدراسي الأول من العام القادم بمشيئة الله .
مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي اوضح أن المبلغ الإجمالي للميزانية المصروفة بلغ ١٨،٧٣٢،٧١٩ ريالا مضيفا بأنه تم توقيع الشيكات وسيتم الصرف بعد غد الثلاثاء من خلال إرسال الشيكات للصرف عبر مندوبين إلى مكاتب التعليم بنين وبنات لإتمام عملية الصرف وتسليمها للمدارس .