دشنت وكيل وزارة التعليم والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة د. هيا بنت عبدالعزيز العواد اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي بمقره في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك، بمشاركة أكثر من 26 داراً متنوعة للنشر .
وقامت بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض واطلعت على دور النشر المشاركة والأركان التفاعلية في المعرض منوهة بحسن التنظيم والفعاليات المصاحبة كما التقت بحضور مساعدة مدير تعليم تبوك نجلاء الشامان بالمشرفات وقائدات المدارس والمعلمات والطالبات الزائرات للمعرض في أول أيامه. وفي تصريح صحفي أوضحت أن مشروع تحدي القراءة العربي وما يصاحبه من معارض وفعاليات في ” الرياض ، جده ، تبوك ، والدمام ” هو جزء من سعي الوزارة في تحفيز الطلاب والطالبات في التعليم العام وتشجيعهم على القراءة والاطلاع ، منوهة بدور المدارس في توفير الكتب المفيدة والنافعة وكذلك تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة على القراءة , مؤكدة على دور الأسرة في غرس قيمة القراءة في نفوس أبنائها وتكوين الاتجاهات القرائية الأولية في حياتهم. وأضافت العواد : ” شهدت تبوك فعاليات قيمة يمكن أن تكون أفكارا إبداعية تستحق أن تقيم وتعدل بما يتوافق مع جميع المناطق وتعمم على مستوى المملكة العربية السعودية وأول هذه ا?فكار الساعة القرائية التي كانت فعلا دليلا على انتشار الفكر والوعي بأهمية ثقافة القراءة”.
من جهته ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف اختيار إدارة تعليم منطقة تبوك لتنظيم المعرض الذي يهدف إلى دعم مشروع تحدي القراءة العربي, و يسعى إلى خلق جيل مثقف يعي مسؤولياته ويرسم تطلعاته, من خلال نشر ثقافة القراءة بين أوساط الطلاب والطالبات وأسرهم, وبين أن اللجان العاملة خصصت الفترة الصباحية للمدارس منها ثلاثة أيام للطالبات ويومين للطلاب بالتناوب, في حين خصصت الفترة المسائية للأسر طوال فترة المعرض والتي ستستمر حتى الخميس المقبل .
وكيل وزارة التعليم تدشن معرض مشروع تحدي القراءة العربي بتبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
دشنت وكيل وزارة التعليم والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة د. هيا بنت عبدالعزيز العواد اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي بمقره في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك، بمشاركة أكثر من 26 داراً متنوعة للنشر .
دشنت وكيل وزارة التعليم والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة د. هيا بنت عبدالعزيز العواد اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي بمقره في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك، بمشاركة أكثر من 26 داراً متنوعة للنشر .
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