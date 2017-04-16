وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة غير ربحية مع شركة الخليج للتدريب بمنطقة مكة المكرمة.
وقد وقع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مع مدير شركة الخليج للتدريب بمنطقة مكة المكرمة خالد بن عبدالرزاق الدريعان عقد الشراكة اليوم الأحد 19 / 7 / 1438هــ .
ويرغب الطرفان إقامة شراكة مجتمعية بينهما لتقديم خدمات تأهيل وتدريب العاملين من خلال المشاركة وعقد البرامج والدورات التي تخدم المجتمع التعليمي بتظافر الجهود وتكاملها , لتحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والتي تهدف في رسالتها لـ”بناء الإنسان وتنمية المكان ” لتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية وتحقيق الشراكات .
وقد اتفق الطرفان على بنود هذه الشراكة كمبادرة في ظل الأنظمة والتشريعات القائمة في المملكة العربية السعودية شراكة تنموية غير ربحية .
وتشمل مجالات التعاون والشراكة ما يلي:
1- البرامج والدورات التدريبية في برامج اللغة الانجليزية.
2- البرامج والدورات التدريبية في برامج الحاسب الآلي.
3- البرامج والدورات التدريبية في التدريب الإداري
كما وتمنح شركة الخليج للتدريب خصماً بمقدار 30% لأيتام منسوبي تعليم مكة وكذلك أبناء شهداء الواجب ، وتوفر قاعة التدريب الإداري لمشرفي وزارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة عند الحاجة وتقديم دعماً من صندوق الموارد البشرية “هدف” في الشهادات الاحترافية وتزويد الإدارة العامة للتعليم بالبرنامج الزمني لأهم برامج التدريب والأنشطة والتقارير بداية كل فصل دراسي.تعليم مكة يوقع عقد شراكة غير ربحية شركة الخليج للتدريب.