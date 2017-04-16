نفذ مجموعة من طلاب العمل التطوعي بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٧/١٩ برنامج (ظاهرة الكتابة على جدران) حيث قام الطلاب بطمس العبارات السيئة التي على سور المدرسة واستبدالها بعبارات حسنة .
يهدف البرنامج إلى توعية أبنائنا الطلاب يعدم الكتابة على الجدران بشكل عام لكونها سلوك سيء غير حضاري .
كان ذلك بتوجيه من قائد المدرسة / عامر اللحياني وبإشراف رائد النشاط / صالح السلمي وبمشاركة المرشد الطلابي أ/ عبدالله الرحيلي والمرشد الصحي أ/ مساعد الرفاعي ومشرف المجال الفني /ياسر المصيري والمنسق الإعلامي / إبراهيم خبراني .
طلاب مدرسة زمزم بمكة ينفذون برنامج (ظاهرة الكتابة على الجدران )
طمس العبارت السيئة واستبدالها بعبارات حسنة
طلاب مدرسة زمزم بمكة ينفذون برنامج (ظاهرة الكتابة على الجدران )
صحيفة التعليم : مكة المكرمة .
نفذ مجموعة من طلاب العمل التطوعي بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٧/١٩ برنامج (ظاهرة الكتابة على جدران) حيث قام الطلاب بطمس العبارات السيئة التي على سور المدرسة واستبدالها بعبارات حسنة .
نفذ مجموعة من طلاب العمل التطوعي بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٧/١٩ برنامج (ظاهرة الكتابة على جدران) حيث قام الطلاب بطمس العبارات السيئة التي على سور المدرسة واستبدالها بعبارات حسنة .
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