أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات اليوم الأحد الموافق 19/ 7/ 1438
اللقاء التعريفي لنظام تسريع الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقا غير عاديا في مراحل التعليم العام ( 1437 / 1438 ) تحت إشراف مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي وبافتتاح ورعاية من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي والتي قدمت شكرها وتقديرها لإدارة الموهوبات على جهودهن المبذولة في خدمة الموهبة والطالبات الموهوبات ، وتشجيعهن للطالبات بمكة في شتى المجالات حتى حصدن أثر ذلك بالمراتب العليا والمشرفة. وكما حفزت الغامدي الطالبات على إبراز مواهبهن ودعت الأمهات إلى قبول برنامج التسريع لما فيه من مساعدة الطالبات الموهوبات على التقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراتهن، مبينة تمكينهن من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد .
ومن جانبها قدمت مديرة إدارة الموهوبات د/ ليلى الصاعدي كلمة رحبت فيها بالقائدات وأولياء الأمور ، مؤكدة على أن الطالبات الموهوبات ثروة وطن، ووفق رؤية ٢٠٣٠ ورؤية التحول الوطني ٢٠٢٠ تم استهدافهم بالعديد من البرامج ومن أهمها التسريع الذي يعد فرصة لتقليص سنوات الدراسة للطالبة الموهوبة، منوهة على أولياء الأمور بدعم الطالبات الموهوبات ، وتقديم الرعاية الجيدة لهن ، مشجعة القائدات على تحفيز الطالبات ودعمهن معنويا ونفسيا، كما تم التنبيه على أن اجتياز الطالبه لنظام التسريع يعد تجربة قوية لها وعدم الاجتياز يعد خبرة متميزة للطالبة لدعم ثقتها بنفسها ، كما أشارت بأنه سيتم دعم الطالبات من خلال تقديم برنامج متكامل في المواد التي سيتم الاختبار فيها دعم للطالبات ومساعدة لهن ، سائلة الله تعالى للجميع التوفيق والسداد .
وشاركت أم الطالبة (لينا أبو الجمال) وهي إحدى الأمهات اللاتي تم تسريع ابنتها بكلمة ذكرت فيها أهمية التسريع، وأثرها الملموس على ابنتها التي لاحظت تفوقها المبكر والغير عادي، فكانت بحاجة إلى مشروع جبار كبرنامج التسريع الذي يساعد الموهوبات على اجتياز المراحل ، داعية الأمهات إلى مساعدة بناتهن المتفوقات في التخطيط لحياتهن الدراسية وتشجيعهن وتحفيزهن للتسريع .
كما تم عرض منجزات إدارة موهوبات مكة ، ومنها ذكر أمثلة لمجموعة من الطالبات اللاتي تم تسريعهن فيما سبق وعرض تجربتهن ومدى فرحهن بذلك كما تم عرض اسماء الطالبات المرشحات للتسريع بالمرحلة المتوسطة.
وقد استهدف البرنامج قائدات المدارس ومنسقات الموهوبات وأولياء الأمور وقد بلغ عدد الحاضرات 75
وذلك بهدف التعريف بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ، مع توضيح أشكال ومفهوم التسريع، كذلك المراحل والصفوف المستهدفة ، وبيان سجل تسريع الطالب الذي أبدأ تفوق غير عادي، وكيفية تكليف الطالب المسرع خلال فترة التجربة لأربعة أسابيع .
وتضمنت الورشة محاور عدة كان منها: التعريف بالتسريع وهو السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد ، كما تم تناول شروط التسريع وهو أن يكون ضمن أعلى 3/ وفق مقياس موهبة وإتقان جميع المهارات بنسبة 98/ معدل عام و97/ بكل المواد وضرورة موافقة الطالب ، وولي أمره واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحصيلي.
جدير بالذكر أن مراحل التسريع تبدأ بالترشيح يليه التوعية بتقديم برنامج توعوي للطلاب المرشحين لنظام التسريع وأولياء أمورهن المقابلة ،ثم التدقيق ،ثم الاختبار ، والاعتماد بإعداد وتطبيق الاختبار التحصيلي على الطلاب الذين انطبقت عليهم شروط التسريع .