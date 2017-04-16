عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الملتقى الإرشادي التعليمي والمهني وذلك يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٧/١٩هـ وذلك برعاية مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي التي رحبت بجميع الضيفات الكريمات ، معبرةً عن بالغ سعادتها بهذا الملتقى الإرشادي والذي يسعى إلى تعريف الطالبات بالمجالات التعليمية والعملية والمهنية المتاحة لإكسابهم الخلفية الكافية عنها وإبراز أهمية الاختيار السليم للمجال أو المهنة المستهدفة بما يتناسب مع قدرات الشخص وميوله في ضوء حاجة المجتمع .
كما أبانت بأن الإرشاد التعليمي والمهني هو عملية مساعدة الطالبة على اختيار المجال العلمي أو العمل الذي سيتناسب مع ميولها واستعداداتها وقدراتها والتأهيل له والالتحاق به والتقدم فيه وتحقيق أفضل مستوى من التوافق معه، مشيدةً بالدور الهام والحيوي للإرشاد التربوي في العملية التربوية وإن للمرشد التربوي مهام متعددة يقوم بها لا تقل أهمية عن دور المعلم في المدرسة بل يكمل كل منهما الآخر، موضحةً بأن التوجيه المهني يهدف إلى مساعدة الطالب على فهم ذاته والتعرف على ميوله واستعداداته وقدراته وتحقيق الاختبار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصير الطلاب بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية بما يلبي احتياجات وطنهم ومساعدة الطلاب على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي يلتحقون بها، متمنية ً أن يثمر هذا الملتقى بفوائد جمة تعود على طالباتنا خاصةً ومجتمعنا التربوي عامةً.
استهدف الملتقى طالبات المرحلة الثانوية (الصف الثالث) والأمهات والمرشدات الطلابيات والمشرفات التربويات ، باستضافة جامعة أم القرى ، كلية لوريت ( التميز) ، صندوق الموارد البشرية ، باب رزق جميل ، ومشاركات من إدارة التوجيه والإرشاد ، وحدة الخدمات الإرشادية، وحدة التخطيط والدراسات .
هذا وقد هدف الملتقى إلى تحقيق أكبر فائدة من التوعية في مجال الإرشاد التعليمي والمهني لأكبر عدد ممكن من الطالبات وأولياء الأمور وتبصير الطالبات بالتخصصات الأكاديمية المتاحة وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها وتبصير الطالبة بنوعية الوظائف المتعلقة بكل تخصص من التخصصات العلمية والأدبية ومساعدة الطالبة في الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتها ومتطلبات خطط التنمية بالمملكة.
استهل الملتقى بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاه السلام الملكي ، عقب ذلك كلمة مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عزة بنت عابس بن محمد الشهري والتي أشارت فيها بقولها : كثيراً ما تواجه الطالبة عدة استفسارات حين تكون على مفترق الطريق بعد انتهائها من المرحلة الثانوية تكمن في تحديد التخصص الجامعي المناسب لها ومدى نجاحها في الدراسة والعمل في هذا التخصص وهل فعلا هذا التخصص مطلوب في سوق العمل.وإذا لم يحالفها الحظ لا قدر الله في الالتحاق بالجامعة فماهي الجهات المتاحة والتي يمكن الالتحاق بها وما المهنة المناسبة التي ستزاولها في المستقبل. ومن جهة أخرى فقد تصاب الطالبة خلال هذه المرحلة الحرجة بضغوط نفسية تسبب لها الحيرة كون قرارها في الاختيار مرتبط بمصير الطالبة في المستقبل ويترتب عليه كثير من الأمور الحتمية والمصيرية، مبينة بأنه تزداد صعوبة الاختيار عند وجود رغبة للطالبة بدخول تخصّص ما، تصطدم مع رغبة الأهل أو نقد المجتمع.
ومن جانب آخر قد يكون الطموح غير متوافق مع الإمكانيات سواء إمكانيات تحصيلية أو قدرات واستعدادات شخصية للطالبة أو تكون الفرص المتاحة غير متوافقة مع الأستعدادات أو الميول.
هذه الصعوبات التي تواجه الطالبة والاستفسارات التي تطرحها تحاول إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في وحدة الإرشاد التعليمي والمهني تجاوزها وإرشاد الطالبة للحلول المناسبة لها مع إيجاد نقطة بداية مناسبة لها من خلال الهاتف المهني الذي أطلقته والذي يهدف إلى إرشاد الطالبات للتخصص المناسب وتقديم الدعم المناسب لهن وهو خط مفعل كل يوم أحد واثنين من كل أسبوع من الساعة 10 إلى الساعة الواحدة ظهراً ويمكن للطالبة أو ولية أمرها الاستفادة منه.
من خلال تطبيق المقاييس العلمية والمهنية وفق أسس علمية مقننة تعين الطالبة على تحديد الاتجاه المناسب لها.
من خلال الملتقيات العلمية والمهنية التي تطلقها الإدارة بالشراكة مع جهات علمية ومهنية خارجية والتي نحسبها تقدم ثقافة داعمة للطالبة حول التخصصات والفرص المتاحة، سائلةً الله عزوجل أن يوفق طالباتنا لكل خير وصلاح ونفع بهم هذا الوطن الغالي.
ثم ألقت رئيسة وحدة الإرشاد التعليمي والمهني رحمة الجودي كلمتها التي رحبت من خلالها بالضيفات الكريمات اللواتي لبين الدعوة وحضرن ليثرينا اللقاء بإطروحاتهن، كما رحبت بالطالبات وأمهاتهن الغاليات وأستاذاتهن الكريمات، مبينةً بأنه مما لاشك فيه بأن الإرشاد التعليمي والمهني من أقدم مجالات الإرشاد ومن الخدمات الرئيسة ذات الارتباط الفعال بمتطلبات الفرد والمجتمع فهو يهدف إلى تحقيق التكيف التربوي للطالبة ومساعدتها على اختيار مستقبلها الوظيفي في ضوء إمكانياتها وقدراتها وتبصيرها بالفرص المتاحة في ضوء الخطط التنموية التي تضعها الدولة ، مشيدةً بالدور التربوي الإرشادي الذي يلعبه الإرشاد التعليمي والمهني في إكساب الطالبات قدر من المعلومات الاثرائية اللازمة لمساعدتهن على التخطيط المبكر والسليم لمستقبلهن التعليمي والمهني في هذه المرحلة العمرية والتي على أساسها يتحدد مستقبلها الأكاديمي والوظيفي .
ومن هذا المنطلق كان هذا الملتقى الإرشادي ليلقي الضوء على بعض جوانب من المؤسسات التعليمية والمهنية
لتقديم المعلومات المتوفرة عن المجالات الدراسية والأكاديمية للطالبة ولمساعدتها على اختيار مستقبلها المهني، سائلةً الله العلي العظيم أن يحقق ملتقانا ما نصبوا إليه ، متمنيةً أن تكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح
عقب ذلك قدمت مديرة القبول بكلية لوريت الأستاذة سماح يوسف جافو والمدربة المستشارة سارة سليمان قاسم ورقةً عرفتا فيها كلية لوريت (التميز) والتي تعد واحدة من أكبر سلسلة شبكة جامعات لوريت العالمية التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية في مجال إدارة المؤسسات التعليمية ، كما بينتا رؤية الكلية و المتمثلة في سعيها لتكون مؤسسة رائدة في مجال توفير التعليم المهني في السعودية ، موضحتا رسالة الكلية والتي تسعى إلى التعاون مع الشركاء والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص التدريب التقني والإداري المتخصص ، مسلطتا الضوء على متطلبات الالتحاق بها وشروط القبول ، مشيدتا بضرورة اكتساب بعض المهارات المهنية .
كما شاركت هدف (صندوق الموارد البشرية) بورقةٍ وضحت فيها محلل التوظيف في صندوق الموارد البشرية الأستاذة مروج سمير ظفر كيفية مساعدة الطلبة والطالبات باختيار التخصص الجامعي ، مبينةً رؤية هدف المتمثلة في تسخير قوى عاملة وطنية منتجة ومستثمرة ، وسعيها نحو تنمية القوى العاملة ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين ، موضحةً برامج هدف ودور الإرشاد المهني ، مستعرضةً أنواع قطاعات سوق العمل .
ومن ثم أثرت الملتقى المشرفة التربوية بوحدة التخطيط والدراسات فاطمة محمد الشهري بورقةٍ عن (الذكاء المهني في اختيار التخصص الجامعي).
تلا ذلك باب رزق جميل والذي عرفت من خلاله أخصائية التوظيف في باب رزق جميل الأستاذة حليمة يحي المشني ببرامج باب رزق للتوظيف ومتطلبات التوظيف.
ومن بعدها تم تقديم ورقةً بعنوان (كوني مستقبلاً) والتي سلطت فيه رئيسة وحدة الخدمات الإرشادية الدكتورة الشريفة ميرفت الحارثي الضوء على كيفية المساعدة على إتخاذ القرار السليم في اختيار التخصص الأكاديمي ومهنة المستقبل) والتي أبانت فيها بأن التوجيه والإرشاد التعليمي والمهني يعد من الدعائم الأساسية في حياة المجتمعات المعاصرة باعتباره عملية مستمرة طيلة حياة الفرد منذ التحاقه بمقاعد الدراسة في مرحلة الروضة وانتقاله في مختلف مراحل التعليم العام إلى أن يستكمل تعليمه العالي وأثناء ممارسته أيضاً لحياته العملية وحتى بعد تقاعده ، مبينةً بأن هذه العملية لها الأثر المهم والبناء في حياة الفرد حيث تحقق له الانسجام والتوافق بين عناصر شخصيته المختلفة وميوله واستعدادته وواقع الحياة المعايشة فيؤدي ذلك إلى نموه وتطوره على مختلف الأصعدة مما ينعكس إيجاباً على مساهمته في ازدهار وتقدم مجتمعه .
وفي ختام الملتقى افتتحت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة آمنة محمد الغامدي مع ضيفات الملتقى الكريمات المعرض المصاحب للملتقى وتجولن بين جنباته وشهدن انطلاق فعالياته الرائعة. فيما بلغ عدد الحاضرات ٤٠٠ تربوية .