بحضور وكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا بنت عبدالعزيز العواد تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي صباح بعد غد الأحد في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك وتتواصل خلال الفترة من 19 حتى 23 رجب وبمشاركة 22 داراً للنشر ستقدم الكتب بأسعار رمزية ومخفضة بالإضافة إلى العديد من الأركان التفاعلية في جنبات المعرض. ويستهدف المعرض طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي في جميع مراحل التعليم العام في الفترة الصباحية وأندية مدارس الحي ومراكز تعليم الكبار والأسر في الفترة المسائية.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تنظيم المعرض الذي يهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة لدى الطلاب والطالبات باللغة العربية الفصحى، والمنافسة عليها، مبيناً أن ذلك يأتي من إيمان سموه بأهمية القراءة وانعكاساتها على الشباب والشابات والتزود بالعلوم والمعارف عن طريق التعود والممارسة. وأكد الشريف أن المشروع يلقى اهتماماً من معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى مشيراً إلى أن تعليم تبوك أكمل جميع تحضيراته لنجاح هذه الفعاليات من خلال تشكيل اللجان العاملة منذ وقت باكر والتنسيق مع المدارس في المنطقة لتنظيم زيارات يومية للمعرض وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة في كل من الأيام المخصصة للطلاب والطالبات، والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على زيارة المعرض.
بحضور و كيل وزارة التعليم للبنات إنطلاق فعاليات معرض مشروع تحدي القراءة العربي بتبوك .. اليوم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
بحضور وكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا بنت عبدالعزيز العواد تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي صباح بعد غد الأحد في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك وتتواصل خلال الفترة من 19 حتى 23 رجب وبمشاركة 22 داراً للنشر ستقدم الكتب بأسعار رمزية ومخفضة بالإضافة إلى العديد من الأركان التفاعلية في جنبات المعرض. ويستهدف المعرض طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي في جميع مراحل التعليم العام في الفترة الصباحية وأندية مدارس الحي ومراكز تعليم الكبار والأسر في الفترة المسائية.
بحضور وكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا بنت عبدالعزيز العواد تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي صباح بعد غد الأحد في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك وتتواصل خلال الفترة من 19 حتى 23 رجب وبمشاركة 22 داراً للنشر ستقدم الكتب بأسعار رمزية ومخفضة بالإضافة إلى العديد من الأركان التفاعلية في جنبات المعرض. ويستهدف المعرض طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي في جميع مراحل التعليم العام في الفترة الصباحية وأندية مدارس الحي ومراكز تعليم الكبار والأسر في الفترة المسائية.
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