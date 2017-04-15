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شهدت اكثر من 1800 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية للبنين والبنات بجدة خلال اليوم و امس تواجدا وعملاً مستمراً من قادتها وقائداتها رغم اجازتهم الأسبوعية وذلك للاشراف على نظافتها و ازالة مخلفات الغبار التي شهدتها المحافظة مؤخرا والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلابها وطالباتها غد الأحد .
مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ثمن جهود و حرص قادة وقائدات المدارس ومبادرتهم بالتواجد في مدارسهم خلال إجازتهم الأسبوعية للتأكد من تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات . واشار الثقفي الى ان ماقام به منسوبو المدارس يدل على استشعارهم للمسئولية والأمانة التي أوكلت اليهم فهم بحق قدوة يحتذى بها في القيادة ، كما قدم الثقفي شكره لمديري ومديرات مكاتب التعليم على متابعتهم المتواصلة ودعمهم لقادة وقائدات المدارس