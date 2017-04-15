نفى الناطق الإعلامي لوزارة التعليم الإستاذ مبارك العصيمي إيقاف نظام البصمة ، جاء ذلك في تعقيبه على التعميم الخاص بإيقاف نظام البصمة بأنه خاص بقطاعات ديوان الوزارة .
وذكر العصيمي في حسابه في موقع التواصل الإجتماعي إن هذا التعميم خاص بالقطاعات داخل ديوان الوزارة فقط .
وأضاف ” وهذا لا يتعارض مع تطبيق البصمة في بعض إدارات جهاز الوزارة ” .
يذكر أنه تم تداول تعميم صادر من وزارة التعليم فاجأ من خلاله منسوبي الوزارة بإلغاء نظام البصمه .
متحدث وزارة التعليم : لا إلغاء لنظام البصمة والتعميم خاص بديوان الوزارة
متحدث وزارة التعليم : لا إلغاء لنظام البصمة والتعميم خاص بديوان الوزارة
صحيفة التعليم الإلكترونية - عافت الشمري
نفى الناطق الإعلامي لوزارة التعليم الإستاذ مبارك العصيمي إيقاف نظام البصمة ، جاء ذلك في تعقيبه على التعميم الخاص بإيقاف نظام البصمة بأنه خاص بقطاعات ديوان الوزارة .
نفى الناطق الإعلامي لوزارة التعليم الإستاذ مبارك العصيمي إيقاف نظام البصمة ، جاء ذلك في تعقيبه على التعميم الخاص بإيقاف نظام البصمة بأنه خاص بقطاعات ديوان الوزارة .
لا يوجد وسوم
0 137
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=246552