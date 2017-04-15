أقامت وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة معرضها المتنقل الذي تشارك فيه ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة و الذي وجه به صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل وتشارك فيه الوزارة بمبادرة المستهلك المثالي. حيث اختارت الوزارة أم القرى ومهبط الوحي مكة المكرمة لتنفيذ معرض المستهلك المثالي في أسواقها التجارية وتحديدا في الحجاز مول لتلتقي بالمتسوقين هناك. فيما كان إقبال المتسوقين على معرض المستهلك المثالي ملفت للأنظار؛ حيث زار المعرض خلال يومين متتالين بدءًا من يوم الخميس ١٦ رجب إلى يوم الجمعة ١٧ رجب أكثر من ٢٠٠٠ متسوق وقد قام المشرفين على المعرض بتوزيع الهداية التذكارية حيث تم توزيع ٣٠٠٠ كوب عليها شعار الملتقى والمبادرة وعدد ٥٠٠٠ ميدلية تحتوي على شعار المبادرة والملتقى وتوزيع ٥٠٠٠ قلم بشعار الملتقى والمبادرة وأكثر من ١٠ الآف بروشور من مختلف البروشورات التوعوية التي تهدف لتوعية المستهلك بمختلف الأمور التسويقية المختلفة وبروشور المبادرة الرئيسي مبادرة المستهلك المثالي وقد قام المشرفون على المعرض بوضع تلك الهدايا والبروشورات في أكياس تحتوي على شعار ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ومسمى المبادرة التي تشارك بها الوزارة (مبادرة المستهلك المثالي).
وتزامناً مع المعرض قام مدير فرع مكة المكرمة الأستاذ عبدالرحمن الردادي بتوجيه فرقة رقابية بإشراف مباشر من مدير الرقابة بفرع مكة الأستاذ ثامر النفيعي بمسح ميداني للمحلات الموجودة في السوق وقد نتج عن تلك الجولة التفتيشية ضبط ٣٥٠ سلعة استهلاكية مقلدة وعدد من المخالفات الأخرى وقد جرى تنفيذ المحاضر واتخاذ اللازم حسب النظام في حق المخالفين.
من جهة أخرى قام المشرفون على المعرض بتدريب المتسوقين على تنفيذ بلاغ تجاري على الرقم المجاني ١٩٠٠ الذي يخص مخالفات وزارة التجارة والاستثمار وتتبع البلاغ من فتحه وحتى إغلاقه وقد لاقى ذلك استحسان واعجاب من المتسوقين بما تقدمه الوزارة من جهود لتعريف المستهلك بحقوقه وما تبذله الوزارة من مكافحة للغش التجاري .