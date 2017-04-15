أصدر مدير إدارة تعليم الرس أ.سليمان الطعيسي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على تعميم معالي وزير التعليم رقم ٤٩٩٢٠ في ١٤٣٨/٦/١٦ه قراراً يقضي بتكليف الدكتور فهد محمد العايد متحدثاً رسمياً لإدارة التعليم بمحافظة الرس. ويعد الدكتور العايد من الكفاءات والقيادات التربوية المتميزة في مجال عمله, حيث سبق له أن تبوأ عددا من المناصب القيادية والإشرافية في تعليم الرس قبل أن يكلف مؤخرا مديرا للعلاقات العامة والإعلام التربوي.
وبهذه المناسبة تتقدم صحيفة “التعليم اﻹلكترونية ” بأسمى آيات التهاني والتبريكات للدكتور العايد وتتمنى له التوفيق.
تكليف الدكتور العايد متحدثاً رسمياً ﻹدارة تعليم الرس
تكليف الدكتور العايد متحدثاً رسمياً ﻹدارة تعليم الرس
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
أصدر مدير إدارة تعليم الرس أ.سليمان الطعيسي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على تعميم معالي وزير التعليم رقم ٤٩٩٢٠ في ١٤٣٨/٦/١٦ه قراراً يقضي بتكليف الدكتور فهد محمد العايد متحدثاً رسمياً لإدارة التعليم بمحافظة الرس. ويعد الدكتور العايد من الكفاءات والقيادات التربوية المتميزة في مجال عمله, حيث سبق له أن تبوأ عددا من المناصب القيادية والإشرافية في تعليم الرس قبل أن يكلف مؤخرا مديرا للعلاقات العامة والإعلام التربوي.
أصدر مدير إدارة تعليم الرس أ.سليمان الطعيسي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على تعميم معالي وزير التعليم رقم ٤٩٩٢٠ في ١٤٣٨/٦/١٦ه قراراً يقضي بتكليف الدكتور فهد محمد العايد متحدثاً رسمياً لإدارة التعليم بمحافظة الرس. ويعد الدكتور العايد من الكفاءات والقيادات التربوية المتميزة في مجال عمله, حيث سبق له أن تبوأ عددا من المناصب القيادية والإشرافية في تعليم الرس قبل أن يكلف مؤخرا مديرا للعلاقات العامة والإعلام التربوي.
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