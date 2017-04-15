فاجأت وزارة التعليم منسوبيها بإصدار تعميما جديدا ينص على إلغاء نظام البصمة المعمول به حاليا، في جميع قطاعات الوزارة، واستبداله بالتوقيع في الكشوفات .
وجاء في التعميم ، الذي تداوله عدد من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي بأن يقوم كل موظف بكتابة اسمه بخط يده في الكشوفات، بالترتيب حسب الحضور، مع تدوين وقت الحضور، ويتولى المسؤول بالجهة إقفال بيان الحضور .
وأشار التعميم إلى أن يقوم الموظفون المتأخرون عن الدوام بالتوقيع بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم والتأكيد على التوقيع في نهاية الدوام وتدوين وقت الخروج .
وعن كيفية متابعة غياب وتأخر الموظف أو خروجه من العمل بدون إذن أوضح التعميم إلى أنه يتم توجيه مسألة للموظف ومن ثم إتخاذ الإجراء المناسب من حسم أو إعتبارها إجازة .
وأكد التعميم علي أن تقوم كل جهة بحصر أيام الغياب وساعات التأخر بشكل يومي وحفظها بملف خاص لدى الجهة للرجوع إليها عند الحاجة ، على أن يتم تجميع دقائق وساعات التأخر والخروج قبل نهاية الدوام على الموظف ومساءلته عنها وفي حال عدم القناعة بالعذر يتم حسمها عليه إذا بلغت (٧ ساعات أو ٤٢٠ دقيقة) وفقا للنظام.
وزارة التعليم تصدر تعميماً ينص على إلغاء نظام البصمة
صحيفة التعليم الإلكترونية : الخفجي - عافت الشمري :
فاجأت وزارة التعليم منسوبيها بإصدار تعميما جديدا ينص على إلغاء نظام البصمة المعمول به حاليا، في جميع قطاعات الوزارة، واستبداله بالتوقيع في الكشوفات .
فاجأت وزارة التعليم منسوبيها بإصدار تعميما جديدا ينص على إلغاء نظام البصمة المعمول به حاليا، في جميع قطاعات الوزارة، واستبداله بالتوقيع في الكشوفات .
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