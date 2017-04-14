ناقش المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني مع اللجنة الوزارية من وكالة الوزارة للتعليم الأهلي والأجنبي ووكالة المباني وشركة تطوير المباني واقع مباني المدارس الأهلية والأجنبية .
واستمع الدكتور الشمراني لتقرير اللجنة بعد انتهاء أعمالهم في المحافظة والتي استمرت على مدى يومين وقفوا خلالها على نماذج من المباني التي يتم تشغيلها من قبل ملاك المدارس وأخرى تحت الإنشاء . وعرضت اللجنة المكونة من مدير عام التعليم الأهلي محمد العتيبي ومديرة إدارة الاستثمار عواطف الحارثي وعدد من المهندسين الفرص الممكنة لتحسين وضع مباني المدارس الأهلية والأجنبية لكي تتمكن من تنفيذ خطة الوزارة في الانتقال إلى مباني تعليمية . وأشاد الوفد الوزاري بالجهود التي تبذلها مكتب التعليم الأهلي بتعليم الطائف في سبيل دعم جهود ملاك المدارس في تحسين وضع المباني الغير مهيأة لأغراض تعليمية .
هذا وقد رافق الوفد اثناء الجولة مدير مكتب التعليم الأهلي بالطائف محمد البقمي ومدير إدارة المدارس الأهلية ماجد الشربي فيما رافقت الوفد النسائي مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي جوهرة الحارثي.