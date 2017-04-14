دشن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني مبادرة ” الرياضيات في حياتنا ” التي قدمها فريق وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بحضور مدير عام التطوير المدرسي بشركة تطوير للخدمات التعليمية د . عبد الله الشبنان والمشرف العام على المسابقات بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع . عبد الرحمن القويزاني ، و جمع من قائدات وقادة المدارس والإدارات ومعلمات الرياضيات .
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني على أهمية مبادرة ” الرياضيات في حياتنا ” كونها تسعى للارتقاء بالمستويات التحصيلية للطالبات ، وتجود مايقوم به المعلم من تخطيط لتقديم خبرات مشوقة ذات صلة بحياة المتعلمين لتتلاءم مع احتياجاتهم وزيادة دافعيتهم للتعلم .
وقال أنه لاغنى لأي علم عن الرياضيات ، مراهناً على أن الرياضيات ليست صعبة ، وهناك حاجة للرياضيات حتى في محفظتك .. في جوالك .. في ساعتك .. وفي تدبير أمور حياتك العامة مختتمًا بالشكر والتقدير لدعم الوزارة وشركة تطوير لهذه المبادرة ، مثنيًا على وحدة تطوير المدارس بتعليم الطائف لجهودهم في تقديم هذه المبادرة , مختتما كلمته بالشكر والتقدير لضيوف اللقاء وتقديم الدروع لهم . من جهته قال مدير عام التطوير المدرسي بشركة تطوير ان المبادرة تعد من المبادرات الهامة التي تسعى لدعم وتحسين تدريس الرياضيات مثمنا جهود المدير العام لتحفيزه الذي حقق الأهداف المرجوة .
فيما تابع الحضور عرضًا ممتعا لفيلم وثائقي تعريفي عن المبادرة , لتسمع بعد ذلك المعلمة بالمتوسطة السادسة علياء العتيبي صوت معلمات الرياضيات في المدارس المستهدفة بالمبادرة في رسم توجههم لتحقيق المبادرة .
جاء بعدها عدد من أوراق العمل أولاها ورقة عمل مقدمة من المشرف العام على المسابقات بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بعنوان ” الأولمبياد الدولي ” تلاها ورقة عمل مقدمة من مديرة وحدة تطوير أ.أمل بشناق بعنوان ” لتعليم رياضيات استثنائي ” ثم ورقة عمل قدمها مشرف الرياضيات بمكتب غرب الطائف أ . عمر ابراهيم عن ” التعلم النشط – التعليم بالترفيه ” ، فيما ختم اللقاء بتقديم الشكر والثناء لكل من حضر وأثرى اللقاء بتجربته .
يذكر ان مبادرة ” الرياضيات في حياتنا ” تأتي للارتقاء بالمستوى التحصيلي لطالبات المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات وتستهدف خمس مدارس ” متوسطة ( 5- 6 –11- 12- 38 ) تطوير لإشراكها في قضية تدني مستوى تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات , وقد قدمت وحدة تطوير المبادرة بعد دراسة خطط المدارس بصورة دقيقة مستهدفة الحاجة الملحة للارتقاء بالمستويات التحصيلية سعيا لتجويد الأداء التعليمي , وعقدت لقاءات مع الأقسام والإدارات ذات العلاقة والمتمثلة في قسم الرياضيات والمركز العلمي وإدارة التدريب التربوي ومديرة برنامج تطوير مهارات التحصيل الدراسي لتحديد الشكل النهائي للمبادرة وتحقيق مخرج متفق عليه من جميع الشركاء .