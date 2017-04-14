شهدت مساعدة الشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح مؤخراً ، الاحتفال الذي أقامته إدارة التربية الخاصة “بنات” ،باليوم العالمي للتوحد ٢٠١٧ وذلك بمشاركة مركز التوحد بالمنطقة ،وبحضور مديرة إدارة التربية الخاصة الأستاذة نورة السرحاني ومديرة مركز التوحد الأستاذة فوزية عسيري، وعدد من القائدات ومنسوبات التعليم و طالبات التوحد وأمهاتهم، ووفد من جامعة الملك خالد والشؤون الصحية ، والشؤون الاجتماعية .
بدورها أشادت آل مفرح بتفعيل اليوم العالمي للتوحد لتحسين جودة حياة الأطفال والبالغين في هذه الفئة، مبينة أهمية دمج أطفال وطالبات التوحد مع المجتمع، لتعزيز الثقة بأنفسهم ،مع زيادة ربط الأسرة بالمراكز المتخصصة لخدمتهم وأسرهم ، فيما قدمت آل مفرح شكرها وتقديرها لمديرة إدارة التربية الخاصة ومديرة مركز التوحد بعسير، ولجميع القائمات على رعاية و تعليم أطفال وطالبات التوحد .
وأبانت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة الأستاذة نورة السرحاني أن الهدف من تفعيل اليوم العالمي للتوحد توعية المجتمع بهذه الفئة ،والتعريف بهذا المرض ،وتوضيح أعراضه وسبل الوقاية منه وآلية التعامل معه، والاستفادة من تجارب الآخرين ، مشيرة إلى الجهود المبذولة في خدمة أطفال التوحد وتعليمهم وفقاً لقدراتهم بجودة عالية بتعاون مع الجهات ذات العلاقة الصحية والاجتماعية لمنحهم الثقة ولتلبية مطالبهم ولتهيئة فرص حياتية مناسبة .
وكان الاحتفال تناول عددا من الفقرات الهادفة تضمنت مشاركة الأخصائية النفسية بالمستشفى السعودي الألماني الدكتورة صباح الزهار ،والمعلمات المتخصصات من المدارس المدمجة .