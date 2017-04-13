أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي للعام الحالي والتي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزارة في وقت سابق عدم إمكانية تقديم الاختبارات بسبب التزامها بخطة التقويم الدراسي للعام الحالي، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين وزارة التعليم بتقديم الاختبارات قبل رمضان لصعوبة تنسيق منسوبات التعليم بين المنزل والمدرسة في رمضان، وكذلك الطلاب.
وزير التعليم يعلن لا نية لتقديم الاختبارات
وزير التعليم يعلن لا نية لتقديم الاختبارات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - حسن المرير
أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي للعام الحالي والتي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك.
أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي للعام الحالي والتي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك.
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