كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارة التعليم لإطلاق بوابة إلكترونية للتوظيف، تسهم في ربط جهات العمل في القطاع الخاص بخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك) بالإضافة إلى إطلاق مجلس استشاري للمبتعثين برئاسة وكيل الوزارة للبعثات وعضوية (10) مبتعثين حاليين وسابقين من الجنسين، وذلك لاستشارتهم في قضايا الابتعاث حزمة مشاريع تضمنتها مبادرة التحول الوطني لتطوير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خلال الأشهر المقبلة.
وتطرق خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض إلى أهم ملامح المرحلة الثانية عشر من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث بلغ إجمالي عدد المبتعثين الحاليين أكثر من 126,600 ألف مبتعث ومبتعثه فيما بلغ عدد شركاء البرنامج حتى الآن 27 شريك من القطاعين العام والخاص فيما بلغ عدد مقاعد السنة الأولى من برنامج وظيفتك وبعثتك 9220 مقعد ، والسنة الثانية 10633 مقعد في عدد من التخصصات النوعية مثل الطب، والعلوم الطبية، وعلوم الحاسب والهندسة، وعلوم الطيران، والعلوم الزراعية والبيئية، وغيرها من المجالات والتخصصات التي تحتاجها خطط التنمية.
مكافأة المبتعثين المتميزين
وكشف الوزير العيسى عن توجه الوزارة بنشر قائمة شهرية بالمبتعثين والمبتعثات المتميزين علمياً وأكاديمياً، تقديراً لإنجازاتهم العلمية وتفوقهم وذلك بتكريمهم على مستوى الوزارة . واعتبر الابتعاث جزء من تطوير رأس المال البشري الذي يسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م ، مشيراً إلى أنه يسهم في خدمة مجالات الاقتصاد والتمية في تخصصات نوعية يبتعث لها الطالب والطالبة لأفضل الجامعات المرموقة في العالم.
وأضاف: أن برنامج التحول الوطني – أحد مكونات رؤية المملكة 2030 م تضمن عدة مبادرات للوزارة منها مبادرة تطوير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تسعى الوزارة عبر عدة مشروعات إلى استقطاب المتميزين من المبتعثين والمعيدين وتدريبهم ، وتطوير برنامج التهيئة والسنة التحضيرية ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تسهم في تحسين مدخلات برنامج الابتعاث، والتركيز على التخصصات النوعية، وتطوير إجراءات العمل داخل الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث وذلك في إطار مبادراتها للتحول الوطني 2020 .
فرص عمل للخريجين
وأكد العيسى أن وزارة التعليم ملتزمة بتنفيذ ما جاء في رؤية المملكة بعقد الشراكات مع الجهات المختلفة لتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للخريجين، مؤكداً في ذات الوقت حرص البرنامج لتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مساراته التخصصية، وأن الوزارة تعمل لتحقيق هذا الالتزام من خلال استكمال إجراءات متابعة مخرجات البرنامج وتحسين أداءه في المراحل المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس استشاري للمبتعثين برئاسة وكيل التعليم للبعثات ويضم في عضويته (10) مبتعثين ومبتعثات حاليين وسابقين، لاستشارتهم في مختلف الموضوعات التي تهم زملائهم المبتعثين، وللاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
ولفت إلى أن وزارة التعليم ستتوسع في عقد شراكات انضمام لعضوية البرنامج في المراحل المقبلة، وأنها ستكون متاحة لجميع منشآت القطاع الخاص بما فيها الشركات المملوكة للحكومة، لافتاً أن برنامج ( وظيفتك وبعثتك) يشهد حالياً تطوير في إجراءاته الداخلية، والرفع من فاعلية أداء الملحقيات الثقافية في الخارج .
إعداد الكفاءات المتخصصة
من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية د. جاسر بن سليمان الحربش أن برنامج الابتعاث بنسخته الحالية (وظيفتك وبعثتك) يهدف لتحديد الفرص الوظيفية الفعلية بشكل مباشر في قطاعات التنمية المختلفة، وإعداد الكفاءات المتخصصة بصورة متميزة، قادرة على شغل الفرص المتاحة بشكل فاعل ومنتج، بالإضافة إلى توسيع قاعد القبول والتخصصات والمراحل الدراسية في برنامج خادم الحرمين الشريفين على نحو يضمن استثماره بأقصى قدر ممكن.