شاركت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها في المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي، تحت عنوان “الجامعات السعودية ورؤية ٢٠٣٠ : المعرفة وقود المستقبل” في الفترة من 15-18 رجب 1438هـ الموافق 12-15 أبريل 2017 ، والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله – وتقام فعالياته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض، ويستمر لمدة ٤أيام.
بحضور سعادة عميد الكلية الدكتور علي بن مفرح سرحان وسعادة الشيخ سعد محمد بن جلبان رئيس مجلس إدارة شركة بن رشد التعليمية ورئيس أمناء كلية ابن رشد للعلوم الادارية وسعادة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات ومدير إدارة التسويق ومدير ادارة الخدمات الطلابية. شاركت الكلية بجناح متكامل يبرز أهم إنجازاتها العلمية والبحثية والأكاديمية، والبرامج والخدمات التعليمية التي تقدمها الكلية. .
وتأتي مشاركة الكلية في المعرض بجناح خاص، يتم من خلاله تقديم نبذة عن الكلية وأقسامها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، إضافة إلى استقبال أبرز شخصيات التعليم، وعقد الشراكات مع العديد من الجهات، التي تسهم في تعزيز رؤية ٢٠٣٠. هذا وقد ثمن عميد الكلية سعادة الدكتور علي بن مفرح سرحان رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، وما شهده التعليم في عصره من تطور وازدهار وما تحقق للتعليم من نقلات نوعية متميزة مثل إدراج عدد من الجامعات السعودية في الترتيبات الدولية والعربية ، كما أكد أن هذه المشاركة تأتي مساهمة من الكلية في تفعيل رؤية المملكة 2030 وتعكس التوجه الفكري والاستراتيجي لكلية ابن رشد نحو تفعيل دورها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، خاصة أنها تتناسب مع مفاهيم وأساسيات نظم الجودة والتطوير المبني على الواقع، والمعتمد على التخطيط العلمي المحكم كمنهجية للأداء والمتابعة بالكلية.