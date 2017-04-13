اختتم المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) أعمال دورته العادية السابعة بعد المئة بمقر المنظمة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ممثلا للمملكة العربية السعودية في المجلس، وقد استمرت أعمال المجلس لمدة ثلاثة أيام.
هذا وقد جرى خلاله نقاش الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشأن التربوي والثقافي والعلمي إضافة إلى المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالمنظمة، واختتم في اليوم الثالث جملة من القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي وصادق عليها.
كما أقرّ المجلس الخطوات العملية لدعم البنية التحتية التعليمية في كل من جمهورية الصومال الفدرالية وجمهورية القمر المتحدة وأكّد على ضرورة حماية وصون المواقع التراثية والمدن التاريخية التي تتعرّض لمختلف وسائل التدمير والتخريب في بعض الدول العربية.
و دعا المجلس المنظمة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة في شأن مبادرة الألكسو لتعليم الأطفال في مناطق النزاع وذلك في ضوء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة (99) الصادرفي فبراير 2017
ومن جهة أخرى طرح المجلس التنفيذي التقرير الذي قدم بشأن الربط بين هيكلية المنظمة الحالية والخطة الاستراتيجية للمنظمة 2017-2022 وما تتطلب من خطوات في هذا الشأن، مقرا على عدد من المسائل الإدارية والمالية التي تمثلت في المركز المالي للمنظمة واعتماد الحساب الختامي لعام 2016 والتقارير الرقابية حول تلك الحسابات.