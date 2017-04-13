شهد مدير مكتب تعليم خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد صباح أمس ، اللقاء التعريفي ببرنامج التسريع للطلاب الموهوبين والذي أقامته إدارة الموهوبين بتعليم عسير بمركز الهوايات الفنية بمدينة سلطان .
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي العواض ، أن اللقاء استهدف 75 مشاركا من مديري مدارس الطلاب المرشحين للتسريع ، والمرشدين ، وأولياء الأمور ، والطلاب المرشحين ، ومشرفي الموهوبين ، مشيرا إلى أهمية مراعاة مبررات التسريع بما يحقق استثمار قدرات الطلاب الموهوبين من المرشحين للتسريع تماشيا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين نحو مجتمع معرفي ، مع مراعاة الفروق الفردية في سرعة التعلم بين الطلاب ، وإتاحة الفرصة لذوي التفوق غير العادي للتقدم العلمي ، والتعليمي ، وتحسين جودة التعليم ، بما يحقق مرونة النظام التعليمي لمنح الطلاب مثل هذه الفرص المعنية بفئة الموهوبين والمتفوقين بالمقاييس .
بدوره قدم مشرف الموهوبين بتعليم عسير الدكتورعلي خليل عرضا مرئيا استعرض من خلاله آليات وإجراءات التسريع ، فيما شهد اللقاء حوارا تفاعليا من قبل الحضور .