اقبل العديد من الاكاديمين والمختصين على المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي والذي افتتاحه صباح أمس معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ، والذي تضمن تقديم لوحة فنية ( أوبريت ) تحت اسم (رؤية وطن ) أشرف عليه معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأخرجه الأستاذ خالد الحربي بتنفيذ من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، مشتمل على لوحات تاريخية عن مسيرة المملكة وتاريخها منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن .
وتركز نص الأوبريت على رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الذي تعيشه في عهد خادم الحرمين الشريفين، مستعرضاً برامج ومشروعات المملكة التنموية والاقتصادية في لوحات متناغمة تناولت جهود المملكة والتوسع الذي تشهده مناطقها المختلفة في تعدد جامعاتها ونهضة التعليم، والتقت لوحاته الأخرى مؤكدة على تعزيز الحس الأمني للمواطن والمقيم ، والدور الريادي للمملكة في محاربة الإرهاب والقضاء على عناصره بما يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره .
وكان للأوبريت محاكاة لأبطالنا في الحد الجنوبي ومؤازرتهم في الدفاع عن حياض وحدود المملكة بسواعد رجاله ومايحظون به من إمكانات وقدرات عسكرية أكدت عليها قيادة المملكة، مروراً بتسليط الضوء على رؤية 2030 ومستقبل قطاعات ومؤسسات المملكة الذي أعلنت عنه حكومتنا الرشيدة وفق برنامج وطني سيسهم في إحداث نقلة نوعية على جميع المستويات وفي شتى المجالات التنموية و الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، ضمن مبادرات طموحة تقيس حجم الإنجاز للبرامج والمشروعات المطروحة في خطط زمنية ومراحل متتابعة تحقق العديد من الأهداف المرسومة لتوطين الخبرات وتحقيق التكامل والشراكة بين مؤسسات الداخل والخارج بإسهامات أبناء وبنات المملكة .