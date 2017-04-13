اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك “إدارة نشاط الطلاب” بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة اليوم (الخميس) أولى رحلاتها ضمن برنامج “عيش السعودية”. وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك د. عبدالله بن صالح الحارثي، بأنه تم تخصيص حزمة من الرحلات الجوية والبرية ، لأكثر من 2500 طالب ومشرف مرافق لمدارس التعليم العام (بنين)، وطلاب المدارس العالمية والأجنبية، لمختلف مناطق ومحافظات المملكة من خلال تسييرها عبر أحد الشركات السياحية المتخصصة. ونوه الحارثي، أن الرحلات السياحة تهدف لربط الطلاب بوطنهم من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة وتعريفهم على تراث وطنهم ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ، والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده. وأبان مدير إدارة نشاط الطلاب، أن رحلات “عيش السعودية”, تشمل زيارة جهات حكومية وخاصة ومقابلة المسؤولين وزيارة مواقع تاريخية وأثرية ومواقع تراث عمراني والمتاحف التاريخية.