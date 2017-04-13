قام كشافة الكلية التقنية بنجران بزيارة للمعرض المصاحب لفعاليات أسبوع حرس الحدود الخليجي تحت عنوان ” الأمن والسلامة غايتنا ”.
حيث شارك عدد من كشافة الكلية بزيارة للمعرض المصاحب لفعاليات أسبوع حرس الحدود الخليجي والمقام بمجمع رويال سنتر واستمعوا إلى شرح عن محتويات المعرض وبإشراف مباشر من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بنجران .
وأوضح علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام بأن الكلية تحرص على إشراك متدربيها في مثل هذه المناسبات التوعوية عملاً بأهداف ومبادئ رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
كما ثمن ” آل عتيق” جهود حرس الحدود بمنطقة نجران ومدى حرصهم على نشر الثقافية التوعوية والوقاية من المخاطر وما يقدمه من عمل إنساني لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة التي نسعى إليها جميعًا سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه.