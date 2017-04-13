يعقد وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً للحديث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويتناول المؤتمر – الذي دعيت له وسائل الإعلام المختلفة، وعدد من ضيوف المعرض الدولي – أهم ملامح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الثانية عشرة، والتي تنفذ بنمط جديد قائم على ربط البعثة بالوظيفة في عدد من التخصصات النوعية بوجود عدد من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي بما يتوقع أن يسهم في تطوير الأدوار الاقتصادية والتنموية. ويستعرض وزير التعليم في المؤتمر أبرز المشاريع التطويرية للبرنامج ضمن إطار مبادرة التحول الوطني 2020 م ويجيب على أسئلة الإعلاميين. ويشارك في المؤتمر للإجابة عن أسئلة الإعلاميين وكيل الوزارة لشؤون البعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية د. جاسر الحربش، ومدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي د. عبدالرحمن الحضيف، ويدير المؤتمر إعلامياً المشرف العام على العلاقات والإعلام الأستاذ محمد بن سعد الدخيني.
.