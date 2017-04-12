أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمةعن تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق ١٦/ ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها
جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد بمشيئة الله ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.
تعليم مكة يعلق الدراسة يوم غد الخميس للحالة الجوية
تعليم مكة يعلق الدراسة يوم غد الخميس للحالة الجوية
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمةعن تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق ١٦/ ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمةعن تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق ١٦/ ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها
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