أعلن المتحدث الرسمي لتعليم جدة “حمود الصقيران” بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة وبناء على التقارير الواردة الينا من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غدٍ بمشيئة الله ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات . فقد وجه مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن احمد الثقفي بتعليق الدراسة يوم غد الخميس الموافق ١٦ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ.
تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ
تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ
صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة - عطية الكحيلي
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