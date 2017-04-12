رعى الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض وبحضور مشرف عام النشاط العلمي بوزارة التعليم الأستاذ فيصل القعيطي بطولة الفيرست ليقو FLL للروبوت الآلي والمقامة بمدارس العليا الأهلية بمشاركة 15 فريق حيث كانت المسابقة تحت عنوان التفاعل بين الإنسان والحيوان والتي أبدعوا فيها الطلاب بعدد من الابتكارات العلمية والأبحاث المفيدة ، فأبهروا بها الحضور والمسؤولين .
وأشاد أبوعباة بالروح الجماعية لطلاب الفريق الواحد وكيفية تفاعلهم مع جزئيات المسابقة كما قدم جزيل الشكر لفريق العمل من الشركة المنظمة ومدارس العليا التي استضافت هذه الفعالية العلمية الرائعة.
ونظرًا إلى ما لهذه المسابقة من أثر إيجابي على النشء باكتساب عدد من المهارات العلمية والمجتمعية ، فكل من شارك بهذه المسابقة من الطلاب فهو فائز ، إلا أنه لا بد من تميز الفرق الفائزة ، حيث حققت مدارس علوم التربية الأهلية كأس بطل المهام ومدارس شروق المعرفة الأهلية كأس بطل القيم الأساسية ومدارس العليا الأهلية كأس بطل المشروع والبحث العلمي ومدارس أسراري الأهلية كأس بطل التصميم والبرمجة .
وفي الختام أكد الأستاذ عبيدالله العصيمي رئيس قسم النشاط العلمي بالإدارة على أهمية دعم مثل هذه البرامج العلمية النوعية التي تعود بالنفع على الطالب والمعلم ، الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد ممثل المملكة دوليًا في الدنمارك بعد مسابقة محافظة جدة يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى .