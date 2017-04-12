تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك يوم الأحد المقبل 19/ 7 / 1438هـ ، العمل بدوام التوقيت الصيفي للعام الدراسي الجاري.
وأوضحت الإدارة في تعميم موجه لمكاتب التعليم ومدارس المنطقة أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.00 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف على قيادات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان لجميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة .