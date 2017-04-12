تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك نسخه من التقرير الإحصائي المتضمن انجازات الادارة العامة للتعليم بمنطقه تبوك خلال العاملين الماضيين والذي قدمه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عمر أحمد ابو هاشم الشريف خلال لقاء سموه به اليوم بمكتبة بالإمارة .
وهنأ سمو امير المنطقه مدير عام التعليم على هذا الانجاز والجهود والتي بذلت من الجميع في اداره تعليم تبوك كما شكر سموه الدكتور الشريف على ما قدمة من خدمة للمنطقة والتعليم طوال السنوات الماضية مقدراَ سموه هذا الجهد ومتمنيآ له التوفيق .
ثم اطلع سمو امير منطقه تبوك على الاستعدادات التى اتخذتها الاداره العامة للتعليم بمنطقه تبوك لتنظيم معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي تنطلق فعالياتة يوم الاحد المقبل ولمدة خمسة ايام في مركز الامير فهد بن سلطان الحضاري بتبوك حيث تم اختيار اداره التعليم بتبوك ضمن اربعة مناطق تعليميه في المملكة لتنظيم المعرض الذي تشرف علية وزارة التعليم ضمن برنامج تفعيل المشروع العربي للاسهام في نشر ثقافة الكتاب بمشاركة نخبة من دور النشر بالمملكة . وبارك سمو امير منطقة تبوك انطلاقه المعرض وحث سموه على استفاده الطلاب والطالبات من فعالياتة وبرامجه ومايتضمنة من كتب مفيده تعمق قيمة القراءة والإطلاع لديهم .
من جهته اعرب مدير عام التعليم عن شكره وتقديره لسمو امير منطقه تبوك على توجيهات ومتابعات سموه المستمره لدعم التعليم العام بالمنطقه وتشجيع سموة للمتفوقين والمتوفقات من خلال جائزه سموه للتفوق العلمي
أمير تبوك يتسلم التقرير الإحصائي للتعليم بالمنطقة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك نسخه من التقرير الإحصائي المتضمن انجازات الادارة العامة للتعليم بمنطقه تبوك خلال العاملين الماضيين والذي قدمه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عمر أحمد ابو هاشم الشريف خلال لقاء سموه به اليوم بمكتبة بالإمارة .
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك نسخه من التقرير الإحصائي المتضمن انجازات الادارة العامة للتعليم بمنطقه تبوك خلال العاملين الماضيين والذي قدمه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عمر أحمد ابو هاشم الشريف خلال لقاء سموه به اليوم بمكتبة بالإمارة .
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