أوضح رئيس قسم تقنية الحاسب الآلي عبدالله بن حسن اليامي إن الهدف من إقامة الدورة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمعدل ثلاث ساعات يومياً هو تأهيل الملتحقين بالدورة على كيفية صيانة الحاسب الآلي والتعرف على مكونات الحاسب ،وكيفية تجميعه وكيفية عمل تهيئة للجهاز وتنصيب البرامج حيث أن الفئة المستهدفة هم أعضاء هيئة التدريب ورؤساء الأقسام التدريبية ومدراء الإدارات الداخلية بعمادة الكلية وعدد من الموظفين الإداريين المهتمين بالحاسب الآلي ويقوم بتنفيذه نخبة من متخصصي الدعم الفني بالقسم .
وأضاف “اليامي” حرصاً من قسم تقنية الحاسب الآلي على تطوير القدرات التقنية واكتساب المهارات المهنية المتعلقة بالحاسب الآلي لمنسوبي الكلية أطلق القسم هذه الدورة كمبادرة نوعية للإسهام في تزويد خبرات أعضاء هيئة التدريب والتعزيز من قدراتهم التقنية لمواجهة المشاكل التقنية لأجهزة الحاسب الآلي بكل احترافية مستقبلاً.